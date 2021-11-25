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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو
من موقع الحادث
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية بمقديشو، اليوم الخميس.

وقالت مصادر بالشرطة: "إن ثمانية أشخاص تأكدت وفاتهم في الحادث لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان الطلاب والمعلمون من بين الضحايا"، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).

وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجوم مشيرة إلى أنها استهدفت "المدربين الغربيين" الذين كانوا يغادرون قاعدة جوردون العسكرية في طريقهم إلى معسكر قاعدة هالان الواقع في محيط مطار آدم عدي.

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