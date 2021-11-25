الاتحاد العام للكتاب ينعى الشاعرة زينب حبش

رام الله - دنيا الوطننعى الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الخميس، الشاعرة الفلسطينية زينب حبش، التي توفيت يوم أمس.وولدت زينب عبد السلام عبد الهادي حبش في 15 نيسان/ إبريل 1943، في بيت دجن، وهجرت مع عائلتها بعد احتلال 1948، وحصلت على ليسانس في اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق عام 1965، وماجستير في الإدارة والإشراف التربوي من جامعة بير زيت عام 1982.وعملت الراحلة حبش معلمة ثم مديرة مدرسة تابعة لوكالة الغوث في نابلس، قبل أن تصبح موجهة للغة الإنجليزية في المنطقة عام 1969، حتى استقالتها عام 1995.وفي عام 1996، كلفها الرئيس ياسر عرفات بالعمل في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فعملت مديراً عاماً وأمينة سر لجنة التربية والتعليم حتى عام 2005.كانت عضواً في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، وجمعية أصدقاء المريض، والهيئة الإدارية لمؤسسة شمل في رام الله وجمعية إنعاش الأسرة ورابطة الفنانين التشكيليين.وأصدرت العديد من الكتب منها، لأنه وطني، قولي للرمل، الجرح الفلسطيني وبراعم الدم، لا تقولي مات يا أمي، حفروا مذكراتي على جسدي، شعرتُ بالدنيا تُغني، كيف أضمُّ إليّ القمر، أحلام فلسطينية، رسائل حب منقوشة على جبين القمر.