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شؤون فلسطينية

"هيئة الأسرى" تدين التواطؤ المكشوف للمحاكم الإسرائيلية مع أجهزه الأمن التابعة للاحتلال

"هيئة الأسرى" تدين التواطؤ المكشوف للمحاكم الإسرائيلية مع أجهزه الأمن التابعة للاحتلال
محاكم الاحتلال الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أدانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية قرار محكمه دوله الاحتلال التي أصدرته أمس و الحكم الجائر على الأسير الشبل المقدسي محمد صباح بالسجن الفعلي لمدة عشر سنوات وغرامة مالية مائة وسبعون الف شيكل.

واعتبرت الهيئة أن هذا الحكم يدلل على حجم الاستهتار بمنظومه القوانين والأنظمة الحقوقية الدولية التي يبدو أن دوله الاحتلال لاتخذ منها  إلا ما يثبت وجودها ويحفظ اسمها كدوله احتلال أخير في العصر الحديث .

واعتبر حسن قنيطة رئيس إدارة الهيئة في المحافظات الجنوبية "ان الحكم على الأسير الشبل الصباح دليل آخر يقدم للرأي العام بأن القضاء والمحاكم في دوله الاحتلال متأمر و هو جزء أصيل من تثبيت مؤسسات الهيمنة الإسرائيلية ككيان احتلالي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة ويؤتمر بتعليمات اجهزه الامن التي لا ترى ما يلزمها من ضوابط حقوقية أو معاهدات دوليه خاصه في ظل الصمت المريب للمؤسسات الدولية المختلفة" .

وأشار قنيطة لضرورة بلوره موقف من الحركة الأسيرة والمؤسسات الناشطة الحقوقية المختلفة لفضح دور القضاء مع اليمنية المتطرفة في الوسط السياسي والأمني في دوله الكيان الغاصب .

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