الإمارات تعلن تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في تركيا

رام الله - دنيا الوطنوقّعت تركيا والإمارات، أمس الأربعاء، 10 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي وفي مجالات مختلفة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وجرى التوقيع على الاتفاقيات، التي تضمنت شراكات بين بورصات الدولتين وصناديق الثروة السيادية ومجالات الصحة والطاقة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعد لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود بين الجانبين.في السياق، أعلنت الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا،ستتركز على الاستثمارات الإستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية ومنها الطاقة والصحة والغذاء، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وقال سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: "إن زيارة بن زايد إلى تركيا تبشر بحقبة جديدة من العلاقات بين البلدين"، واصفا تركيا بأنها أفضل شريك طبيعي لبلاده.وأكد جابر أن زيارة ولي عهد أبو ظبي لتركيا تحمل أهمية كبيرة في مجالات عدة، حيث تأتي في وقت يعمل فيه الجانبان معاً لتحقيق مستقبل أكثر سلاما واستقرارا وازدهارا في المنطقة.ورأى الوزير أن الزيارة تهدف لرفع الروابط بينهما إلى مستويات جديدة، مضيفا "لدينا أرضية مشتركة، ونستطيع ويجب البناء عليها، وتركيا باعتبارها جارة إقليمية قريبة، فهي أفضل شريك طبيعي لنا".