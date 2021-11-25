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شؤون فلسطينية

إصابات في سلواد واقتحام عدد من بلدات وقرى رام الله

إصابات في سلواد واقتحام عدد من بلدات وقرى رام الله
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن على الأقل بجروح، والعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن الأسير المحرر شحادة علي شحادة أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب المبرح، عقب اقتحام منزله، فيما أصيب العديد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت في البلدة.

كما واقتحمت  قوات الاحتلال منزل الأسيرين في سجون الاحتلال أكرم ورأفت حامد في سلواد، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما وعاثت فيها فسادا، واقتحمت منزل ناصر حامد وهو قريب الأسير المحرر شحادة الذي تعرض للاعتداء.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قريتي دير أبو مشعل، وكوبر شمال رام الله دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات، كما اقتحمت قرية صفا غرب رام الله وسلمت الأسير المحرر رشاد كراجة بلاغا لمراجعة مخابراتها.



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