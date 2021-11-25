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شؤون فلسطينية

أبو غوش: مخطط البناء الاستيطاني في مطار القدس سابقة خطيرة وجريمة حرب

أبو غوش: مخطط البناء الاستيطاني في مطار القدس سابقة خطيرة وجريمة حرب
عوني أبو غوش نائب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مصادقة ما تسمى لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على خطة لبناء حي استيطاني جديد في منطقة  مطار القدس "عطروت" في شمال القدس المحتلة، جريمة حرب ومخططا خطيرا ضمن خطة الضم التدريجي وأحكام السيطرة على مدينة القدس وفصلها عن محيطها. 

وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش،: "إن المخطط المذكور يشكل سابقة خطيرة في الاستيطان ويقع المخطط على مساحة تقارب 1،243 دونم ويشمل  بناء مواقع تجارية، وسيكون البناء على حوالي 1200 دونما. 

وأضاف "أن حالة الصمت الدولي وعدم اتخاذ أية إجراءات من قبل المجتمع الدولي تجاه حكومة الاحتلال أمر مستهجن في ظل حالة التوسع الاستيطاني الاحلالي". 

وتابع أبو غوش: "على القيادة الفلسطينية الاعلان الفوري بوقف العمل بكافة الاتفاقيات مع الاحتلال". 

وأشار إلى أن خطة الاحتلال باتت واضحة للجميع بالحديث عن تحسين ظروف الحياة تحت الاحتلال وبالمقابل الاستمرار في الاستيطان وتهويد العاصمة القدس. 

وطالب أبو غوش بالتحرك لعقد جلسة خاصة لمجلس الأمن حول الاستيطان .داعيا كافة القوى الوطنية لتكثيف التحركات الشعبية ضد المخطط الاستيطاني . 

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