مصر: الرئيس السيسي يتفقد المناطق المتضررة من السيول في أسوان



وقال بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية: " أن السيسي سيتابع الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالي والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة في إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة"، وفق (المصراوي).



الجدير ذكره، أن محافظة أسوان تأثرت بموجة أمطار قوية، وأدت إلى هطول سيول بنحو 8 مليون متر مكعب من المياه وبزيادة 3 مليون متر مكعب عن سيول سنة 2010.





رام الله - دنيا الوطنأجري الرئيس المصرية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، تفقداً للمناطق المتضررة جراء السيول في محافظة أسوان.