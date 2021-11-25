وزارة المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر أمس الأربعاء

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية في غزة إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر يوم أمس الأربعاء.وأوضحت الوزارة أنه تم التعامل مع التعامل مع (405) شاحنة، واستيراد عدد (356) شاحنة، وتصدير عدد (37) شاحنة في معبر كرم أبو سالم التجاري، أما معبر رفح التجاري لم يعمل يوم أمس.وحول كميات البترول الواردة، أفادت الوزارة بأنه تم إدخال 12 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء، أما معبر رفح البري تم متابعة مغادرة (512) مساف، وإتمام إجراءات جمركية لـ (393) مسافر وصلوا من الجانب المصري.