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الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري بالضفة لشهر أكتوبر

الإحصاء الفلسطيني: مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والمجاري بالضفة لشهر أكتوبر
رام الله - دنيا الوطن
نشر الإحصاء الفلسطيني، اليوم الخميس، مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة الغربية، خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر 2021.

فيما يلي نص البيان كما وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه:

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.44% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بشهر أيلول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 114.71 مقارنة بـ 114.21 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.79%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.69%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 42.0% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بشهر أيلول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 114.15 مقارنة بـ 113.66 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.67%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.65%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته .430% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بشهر أيلول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني العظم إلى 114.94 مقارنة بـ 114.44 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.78%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.63%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بشهر أيلول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 109.60 مقارنة بـ 109.16 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف وتشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 0.92%، ومجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.86%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.33%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر تشرين أول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه إلى 124.14 مقارنة بـ 123.67 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

على مستوى أسعار خزانات المياه، سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.13%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.73 مقارنة  بـ 116.42 خلال الشهر السابق، وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 127.04 مقارنة  بـ  126.97 خلال الشهر السابق.

ارتفاع المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.11% خلال شهر تشرين أول 2021 مقارنة بشهر أيلول 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 110.74 مقارنة بـ 110.61 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

تنويه:

1. على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف.

2.  بيانات قطاع غزة حول الرقم القياسي لتكاليف البناء والطرق وتكاليف شبكات المياه والمجاري غير متوفرة.

3. يعود الاختلاف في نسب التغير لتكاليف المجموعات الرئيسية في كل من الرقم القياسي لإنشاء المباني أو الطرق أو شبكات المياه أو شبكات المجاري إلى الاختلاف في تكوين تلك المجموعات.

ملاحظة:
البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

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