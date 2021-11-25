مصرع العشرات في حادث غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل فرنسا

رام الله - دنيا الوطنلقي 27 مهاجراً على الأقل مصرعهم، أمس الأربعاء في حادث غرق زورق في قناة المانش، شمال فرنسا، في محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية، وهذه أكبر حصيلة قتلى تسجل منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018.في أعقاب ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفور لتعزيز فوري لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي طارئ" متعهداً "ألا تسمح فرنسا بتحول المانش إلى مقبرة"، وفق ما جاء على موقع (فرانس 24).كما طالب ماكرون بالتعزيز الفوري للوسائل المتاحة لوكالة فرونتكس عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، على ما أفاد قصر (الإليزيه)، إضافة لطلب "اجتماع طارئ للوزراء الأوروبيين المعنيين بالتحدي الذي تطرحه الهجرة" مؤكداً "ستتخذ كل الإجراءات للعثور على المسؤولين عن الحادث وأدانتهم".وتسبب هذا الحادث الذي وصفه رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس بأنه "مأساة" إلى تسجيل أكبر حصيلة قتلى منذ ارتفاع عدد عمليات العبور عبر المانش في 2018.من جانبه، دعا بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني إلى اجتماع للبحث في شأن الوضع في قناة المانش، قائلاً إنه "أصيب بصدمة وحزن عميق لوقوع ضحايا"، ومشيراً إلى أنه يريد بذل المزيد من التعاون مع فرنسا لمنع العبور غير القانوني.