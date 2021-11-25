الصحة المصرية: تسجيل 57 وفاة و 901 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 901 إصابة جديدة و57 وفاة بفيروس (كورونا).وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان : "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)"، وذلك بحسب موقع الوزارة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).وأضاف عبد الغفار : "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الأربعاء، هو 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و 20109 حالة وفاة".وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.