الصحة المصرية: تسجيل 57 وفاة و 901 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
ذكرت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 901 إصابة جديدة و57 وفاة بفيروس (كورونا).
وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان : "إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)"، وذلك بحسب موقع الوزارة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وأضاف عبد الغفار : "أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى الأربعاء، هو 353024 من ضمنهم 293613 حالة تم شفاؤها، و 20109 حالة وفاة".
وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
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