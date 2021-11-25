عالمياً: أكثر من خمسة مليون وفاة و259.3 مليون إصابة بـ(كورونا)

من 259.3 مليون إصابة، بينما الوفيات إلى أكثر من 5.1 مليون وفاة، وفق





رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس (كورونا) حول العالم إلى أكثرمنجامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).ووفقاً لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 259.380.413، وإجمالي الوفيات 5.173.924، وفق (روسيا اليوم).وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 775.369 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 48.090.94.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ613.339 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 22.043.112.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 466.584 وإجمالي إصابات 34.535.763.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ292.850 وإجمالي إصابات 3.867.976.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 262.733 وإجمالي إصابات 9.270.885.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.931 وإجمالي إصابات 2.226.656.وفي المرتبة السابعة بريطانيا بإجمالي وفيات 144.728 وإجمالي إصابات 10.028.639.وفي المرتبة الثامنة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.766وإجمالي إصابات 4.254.443.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 133.415 وإجمالي إصابات4.954.585.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 129.280 وإجمالي إصابات 6.092.822.