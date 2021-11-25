الرئيس الأمريكي يجري عملية جراحية

وقال طبيب البيت الأبيض في بيان، إن: "ورم القولون الذي تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل"، مؤكداً أنه لا داعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات في الوقت الحالي.



ويبلغ بايدن (79 عاماً)، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة في تاريخها، وعلى الرغم من استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجدداً في 2024، قال بايدن إنه يتوقع أن يقدم على ذلك، وسط تكهنات بأن كبر سنه قد يدفعه للتراجع.





وفي وقت سابق، أكد طبيب البيت الأبيض في تقرير صحي مفصّل أن الرئيس الأميركي بصحة جيدة ويتمتع بالقدرة على أداء وظيفته رئيساً للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.







رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون، مبيناً أن الورم من النوعية الحميدة.