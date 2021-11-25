الجالية الفلسطينية في بلجيكا ترحب بوسم منتجات المستعمرات

عماد بدوي،





رام الله - دنيا الوطنرحبت الجالية الفلسطينية في بلجيكا بتوصيات اللجنة الحكومية البلجيكية بضرورة وسم بضائع المستعمرات الإسرائيلية، المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بوضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستعمرات إسرائيلية.وقالت الجالية: "إن قرار اللجنة المعنية بتنفيذ القرارات سيضمن عدم تطبيق جميع المعاهدات الثنائية المستقبلية مع إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني والعمل على تكثيف الرقابة على السلع المستوردة من إسرائيل"، وفق (وفا).وثمنت الجالية البنود الرئيسية في اتفاق اللجنة المنبثقة عن الائتلاف الحكومي المشارك في الحكومة الفيدرالية الداعي إلى زيادة الوعي بين الشركات لضمان أن المنتجات من الأراضي المحتلة لا يمكن أن تطالب بتعريفات تجارية مستفيدة من الاعفاء الجمركي من الاتحاد الأوروبي، ومن الضروري فرض حظر على استيراد المنتجات من الأراضي المحتلة.وأعربرئيس الجالية الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني، عن شكره للجنة والأحزاب الداعمة والمؤسسات التي تواصلت معهم الجالية منذ عدة أشهر للوصول هذه القرارات وتنفيذها، داعياً إلى العمل من أجل تحديث قاعدة بيانات الشركات الأوروبية التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية، وفرض عقوبات عليها وملاحقتها قانونياً لمقاضاتها.