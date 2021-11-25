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شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى، عبر باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط تشديد الاحتلال من إجراءاته على الفلسطينيين، وفق (وفا).

وفي الوقت ذاته، ذكرت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، أن لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي أوصت بأن تقوم وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بإدراج (الحرم القدسي/ المسجد الأقصى) كجزء من الجولات الإجبارية لطلبة مدارسها.

يشار إلى أن مستوطنين، نصبوا أمس الأربعاء، شمعداناً ضخماً في ساحة حائط البراق (الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك)، استعداداً لما يسمى بعيد الأنوار (الحانوكاة) العبري.

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