ليبيا: استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة مرشحي الانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء، استبعاد سيف الإسلام القذافي، الملاحق دولياً والمحكوم محلياً من قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بعد (11 عاماً) على انتفاضة شعبية اسقطت نظام والده معمر القذافي.وكان قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي متوقعاً إلى حد كبير، خصوصا وأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تتطلب سجلاً عدلياً خاليا من الأحكام والملاحقات القضائية، وهو الأمر الذي يفتقر إليه سيف الإسلام.وسيف الإسلام القذافي مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".وأصدرت المفوضية، بحسب بيان صحافي نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، "قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحاً، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية"، وفق ما نقل موقع (في الجول).وكشفت المفوضية قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الول/ديسمبر والذي باتت عددهم 7.