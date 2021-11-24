سلاح الجو الإسرائيلي يصدر قراراً بعد حادثة وقعت بأحد أسرابه بالجنوب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن قائد سلاح الجو، عميكام نوركين، قرر مساء اليوم، تعليق طلعات تدريبية إثر حادثة وقعت في أحد أسراب سلاح الجو.





وأضاف بأن الحادثة كانت خلال طلعة تدريب للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية في جنوب إسرائيل، بعد أن نظر أحد الطيارين بعيدًا عن شاشة الطائرة ولم يلاحظ أنه فقد الارتفاع واقترب من الأرض.





وتابع المتحدث: "على الفور نبهه زميله الملاح وتفادى في اللحظات الأخيرة سقوط الطائرة، تقرر تعليق التدريبات والتحقيق في الحادث".

رام الله - دنيا الوطن