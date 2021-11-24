شاهد: وفد سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح البري













رام الله - دنيا الوطنزار وفد موسّع من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، معبر رفح البري، واطلع على آليات العمل بالمعبر.وكان في استقبال الوفد كل من مدير عام هيئة المعابر، بغزة، العميد فؤاد أبو بطيحان، ومدير معبر رفح البري العقيد ناجي صيام، والعقيد هشام عدوان مدير شرطة المعبر، وعدد من المدراء.وفي كلمته أمام وفد السفراء رحب أبو بطيحان بالوفد الزائر لمعبر رفح البري، وأطلعهم على آليات عمل المعبر وأعداد المسافرين واحتياجات القطاع في هذا الجانب.من جهته أشاد وفد السفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي بجهود هيئة المعابر في تقديم الخدمة للمواطنين وتسهيل سفرهم.كما أثنى الوفد الزائر بحالة التطوير الكبيرة التي تشهدها منافذ قطاع غزة وخاصة معبر رفح البري.وأجرى الوفد الزائر جولة في صالات المغادرة والوصول، واطلع على آليات تنقل المسافرين من وإلى قطاع غزة عبر المعبر.يذكر أن وفد موسع من سفراء وممثلي دول الاتحاد الأوروبي وصل قطاع غزة صباح الأربعاء، لتفقد عدد من المرافق والمنشآت والمشاريع الخدماتية التي يشرف عليها الاتحاد في غزة.