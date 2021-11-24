شؤون فلسطينية

"تفاجأنا واستغربنا".. النخالة يُعلق على فتح باب التسجيل لعمال غزة للعمل في إسرائيل

"تفاجأنا واستغربنا".. النخالة يُعلق على فتح باب التسجيل لعمال غزة للعمل في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إننا "تفاجأنا واستغربنا تسجيل حكومة حماس لأسماء الأشخاص للعمل داخل الكيان الإسرائيلي".

وأضاف في مقابلة مع قناة (الميادين)، بأن "هناك مخاوف من تحويل الناس في غزة من حالة تأييد للمقاومة إلى البحث عن تسهيلات إسرائيلية"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تريد تحويل الضفة وغزة إلى مخازن عمال وهذا أمر لا نقبله".

وفي سياق آخر، قال النخالة، إن المصريين أبلغوا وفد الحركة الذي زار القاهرة مؤخراً، بإنشاء مدينة قريبة من رفح، لـ "ترفيه أهل غزة"، مشيراً إلى أن التسهيلات المقدّمة لغزة بموافقة إسرائيلية وبترحيب من حماس والقاهرة.

وأكد أن "إسرائيل تعتبر غزة قنبلة موقوتة تريد تفكيكها والتسهيلات الجديدة تأتي في هذا الإطار"، و"لا نستبعد اغتيال أو استهداف قادة وعناصر من حركة الجهاد والرد سيكون بقصف تل أبيب فوراً".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: إن "عملية الشيخ فادي أبو شخيدم الفدائية كانت درساً للاحتلال وتلامذته، لافتا إلى أن "قرار العمليات العسكرية في الضفة والقدس مستمر ولكن ظروفاً أمنية تمنع التنفيذ الدائم".

وشدد النخالة على فعل المقاومة مستمر وغير مرتبط بوقت وليس محصوراً في غزة، موضحاً "في معركة (سيف القدس) تجهزنا لاستمرار الحرب لأشهر في الوتيرة نفسها.

ولفت إلى أن "المقاومة جاهزة للرد على أي اعتداء إسرائيلي ويمكننا قصف كل المستوطنات دفعة واحدة والمقاومة في غزة عملت على كيّ وعي الاحتلال وبات يخشى أي معركة معها".

واستبعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، بأن يشن الاحتلال أي رد فعل تجاه غزة لأن التداعيات ستكون كبيرة، مؤكداً أن المقاومة رممت قدراتها العسكرية بعد معركة "سيف القدس" وعززت سلاحها بالتصنيع المستمر.

وفيما يتعلق بالطائرات المسيّرة، أكد النخالة بأنها موجودة في غزة و"المقاومة تصنعها داخل القطاع".

أخبار ذات صلة

شاهد: وفد سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح البري

شاهد: وفد سفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي يزور معبر رفح البري

المالكي يدين الابتزاز الإسرائيلي لقرار وسم منتجات المستوطنات

المالكي يدين الابتزاز الإسرائيلي لقرار وسم منتجات المستوطنات

نابلس: مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات

نابلس: مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات

القدس: مواجهات مع الاحتلال في سلوان واعتقال شاب من العيسوية

القدس: مواجهات مع الاحتلال في سلوان واعتقال شاب من العيسوية

اشتية: قرار بلجيكا انحياز لقيم الحق والعدل وعلى دول العالم أن تحذو حذوها

اشتية: قرار بلجيكا انحياز لقيم الحق والعدل وعلى دول العالم أن تحذو حذوها

&#34;الخارجية&#34;: إسرائيل تواصل فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وسط صمت دولي وأمريكي مريب

"الخارجية": إسرائيل تواصل فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وسط صمت دولي وأمريكي مريب

الحكومة تشكّل لجنة وطنية لإحياء الذكرى 50 لاستشهاد غسان كنفاني

الحكومة تشكّل لجنة وطنية لإحياء الذكرى 50 لاستشهاد غسان كنفاني

وزير الزراعة يتفقد معصرة سلواد الحديثة

وزير الزراعة يتفقد معصرة سلواد الحديثة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات

نابلس: مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات

القدس: مواجهات مع الاحتلال في سلوان واعتقال شاب من العيسوية

القدس: مواجهات مع الاحتلال في سلوان واعتقال شاب من العيسوية

الحكومة تشكّل لجنة وطنية لإحياء الذكرى 50 لاستشهاد غسان كنفاني

الحكومة تشكّل لجنة وطنية لإحياء الذكرى 50 لاستشهاد غسان كنفاني

وزير الزراعة يتفقد معصرة سلواد الحديثة

وزير الزراعة يتفقد معصرة سلواد الحديثة

اشتية: نطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

اشتية: نطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الجهاد الإسلامي تدين بشدة قرار أستراليا تصنيف (حزب الله) &#34;منظمة إرهابية&#34;

الجهاد الإسلامي تدين بشدة قرار أستراليا تصنيف (حزب الله) "منظمة إرهابية"

بلدية رفح تعقد اجتماعاً تقييميًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية

بلدية رفح تعقد اجتماعاً تقييميًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية

تفاصيل لقاء السفير العمادي ومدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

تفاصيل لقاء السفير العمادي ومدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

منوعات

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

حمو بيكا يعلق:&#34; انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا يعلق:" انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

عربي

استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة

البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية