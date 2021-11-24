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شؤون فلسطينية

نابلس: مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات

نابلس: مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين ويهاجمون المركبات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق مستوطنون النار تجاه منازل المواطنين، وهاجموا المركبات بالحجارة، مساء اليوم الأربعاء، قرب مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عشرات المستوطنين تسللوا من مستوطنة (حومش) المخلاة، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مدخل القرية على طريق الواصل بين جنين ونابلس، الأمر الذي أدى لتضرر عدد منها.

وأضاف: إن المستوطنين أطلقوا النار تجاه المنازل القريبة من مدخل القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي الذين خرجوا للتصدي لهم.

يذكر أن قرية برقة تتعرض لهجوم المستوطنين لليوم الثاني على التوالي.

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