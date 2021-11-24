اشتية: قرار بلجيكا انحياز لقيم الحق والعدل وعلى دول العالم أن تحذو حذوها

رام الله - دنيا الوطنأشاد رئيس الوزراء، محمد اشتية، بقرار الحكومة البلجيكية وسم المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.وأعرب في بيان صدر عن مكتبه، اليوم الأربعاء، عن شكره وتقديره للحكومة البلجيكية على هذه الخطوة "التي تعبر عن انحيازها لقيم الحق والعدل والحرية، ورفضها للاستيطان في الأراضي المحتلة باعتباره منافيًا للقوانين والقرارات الدولية".ودعا اشتية الدول الصديقة أن تحذو حذو بلجيكا في وضع علامات تميّز منتجات المستوطنات، وأن تعلن إدانتها للتوسع الاستيطاني، وأن تنتهج سياسات من شأنها كبح جماح اعتداءات المستوطنين المتزايدة على المواطنين والتي كان آخرها إصابة أب وابنه بجراح إثر تعرض السيارة التي كانا يستقلانها للضرب بالحجارة قرب قرية المغير مساء اليوم.وكانت الحكومة البلجيكية، قررت اليوم الأربعاء، وسم بضائع المستوطنات الإسرائيلية، عبر وضع علامات واضحة على المنتجات، تشير بوضوح إلى أنها مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.