"الخارجية": إسرائيل تواصل فصل القدس عن محيطها الفلسطيني وسط صمت دولي وأمريكي مريب





ويشمل المخطط الاستيطاني بناء نحو 11 ألف وحدة استيطانية وفنادق ومرافق وحدائق عامة ومناطق صناعية تقام على 1،243 دونما شمالي مدينة القدس المحتلة، هذا بالإضافة الى مرافق تجارية وسياحة أخرى.





وترى الوزارة ان هذا المخطط الاستيطاني يهدف إلى استكمال فصل القدس عن محيطها الفلسطيني من جهة الشمال، كجزء لا يتجزأ من عملية أسرلتها وتهويدها وضمها، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، ومحاولة إخراجها من اية مفاوضات مستقبلية كعاصمة لدولة فلسطين.



وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لاستكمال عمليات فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، خاصة تداعيات ذلك على فرص تطبيق مبدأ حل الدولتين. تطالب الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الامريكية والدول التي تدعي التمسك بحل الدولتين التدخل الفوري والعاجل لوقف تنفيذ هذه المشاريع والمخططات الاستعمارية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وتؤدي لحسم مستقبل قضايا المفاوضات النهائية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات مصادقة ما تسمى "لجنة التخطيط المحلية" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الأربعاء، على مخطط استيطاني ضخم يقام على أراضي مطار القدس الدولي (قلنديا)، لتوسيع مستوطنة (عطروت).