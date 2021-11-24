شؤون فلسطينية

اشتية: نطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

اشتية: نطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
دان رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الأربعاء، اعتداء المستوطنين على ثلاثة مواطنين قرب قرية المغيّر شمال شرق رام الله، ما أدى لإصابتهم بجروح، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة، وأوعز بتقديم العلاج السريع للمصابين، مطالبا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم: "إن هناك تصاعدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين بحق أبناء شعبنا بتغطية من جيش الاحتلال، وأصبح المستوطنون مساعدين للجيش في تنفيذ مخططات الاحتلال بالتطهير العرقي، والتهجير، وقتل الأطفال، وترويع المواطنين، وممارسة الإرهاب على الشوارع العامة، وضد طلبة المدارس"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف ملحم، أن هذا منحى جديد وخطير تقوم به سلطات الاحتلال يتكرس فيه المستوطنون كجيش ثان مساعد لجيشها، ليواصلوا ممارسة إرهاب دولة منظم بتشجيع من الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة.

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