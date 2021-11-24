الجهاد الإسلامي تدين بشدة قرار أستراليا تصنيف (حزب الله) "منظمة إرهابية"

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، بياناً بشأن قرار أستراليا تصنيف (حزب الله) "منظمة إرهابية".





وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:





رام الله - دنيا الوطنتدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بشدة، قرار استراليا تصنيف حزب الله "منظمة إرهابية".لقد جاء القرار الأسترالي الجائر استجابة لضغوط صهيونية، ليمثل انحيازاً واضحاً من الحكومة الأسترالية للكيان الصهيوني الذي لا يتوقف عن ممارسة العدوان والإرهاب، في ظل منظومة دولية متواطئة وغير قادرة عن اتخاذ أي خطوة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الصهيونية على بلادنا وشعوبنا.إن حزب الله يقوم بدوره وواجباته في مواجهة العدوان والإرهاب ومارس دوره المشروع في مقاومة الاحتلال والتصدي لتهديداته المستمرة في ظل بقاء أجزاء من الأرض اللبنانية تحت الاحتلال.إننا نوجه التحية لحزب الله المقاوم وقيادته ونثمن وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، ودعمه للمقاومة الفلسطينية.كما نؤكد ثقتنا بأن هذا القرار الظالم والخاطئ لن يؤثر على حزب الله وسعيه لتعزيز نهج المقاومة، بل سيزيد الحزب إصراراً وثباتاً ليواصل مسيرته في مواجهة العدو الصهيوني.