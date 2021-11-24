السنوار يلتقي بالسفير العمادي.. وهذا ما تم نقاشه

رام الله - دنيا الوطنالتقى يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار القطاع.وناقش السنوار مع العمادي العديد من الملفات المتعلقة بالوضع الفلسطيني، أبرزها سبل التخفيف من حصار قطاع غزة، وعملية إعادة إعمار المباني المهدمة جراء الحرب الأخيرة.وكان العمادي قد استقبل، توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة، في مقر اللجنة القطرية بغزة.وأطلع السفير العمادي، وايت على مستجدات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وسبل التعاون المشترك، مؤكدا له مواصلة جهود دولة قطر ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.واستعرض العمادي جهود دولة قطر لدعم الشعب الفلسطيني، وخطواتها العملية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والاتصالات التي يجريها مع كافة الأطراف لتحريك الملفات العالقة وتقديم المساعدات الأساسية لسكان القطاع.وتقدم السفير العمادي بالشكر لضيفه على الجهود التي تبذلها (أونروا) لتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.من جهته، ثمّن توماس وايت، جهود دولة قطر ودعمها المتواصل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، خصوصا في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الوكالة خلال الفترة الحالية.وأشاد وايت بجودة ونوعية المشاريع القطرية المنفذة في قطاع غزة في كافة القطاعات، وأهمها البنية التحتية والطرق والإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية والهامة، إضافة إلى المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها دولة قطر في القطاع.وأكد وايت على ضرورة التواصل والتنسيق الدائم لاستمرار المشاريع من أجل التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والذي أصبح يعيش ظروفاً غاية في الصعوبة والوضع اللاإنساني.