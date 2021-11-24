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دولي

قائد سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي: إيران ستطلق صواريخها على المستوطنات

قائد سلاح الجو بالجيش الإسرائيلي: إيران ستطلق صواريخها على المستوطنات
رام الله - دنيا الوطن
أبدى قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين، مخاوفه من إقدام إيران على إطلاق صواريخها صوب المستوطنات الإسرائيلية خلال المواجهات القادمة.

ووفقا لنوركين، فإن إسرائيل ستشهد خلال السنوات المقبلة محاولات لإطلاق القذائف والصواريخ على المستوطنات من قبل إيران، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

تأتي أقوال المسؤول الإسرائيلي في ظل حالة من الاتهامات المتزايدة على لسان مسؤولين إسرائيليين لإيران ووقوفها خلف عمليات تشكيل خلايا تستهدف إسرائيل، كان آخرها اعتراف غانتس بإفشال خطة لإيران بتزويد المسلحين بالضفة بمواد متفجرة عبر طائرات مسيرة.

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