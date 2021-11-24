شؤون فلسطينية

بلدية رفح تعقد اجتماعاً تقييميًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية

بلدية رفح تعقد اجتماعاً تقييميًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت بلدية رفح، اجتماعًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية؛ لتقييم أدائها خلال المنخفض الجويِّ الأخير، واستخلاص العبر، ومناقشة التحديات التي اعترضت عمل الطواقم الميدانية، واستعراض الجهود المبذولة للتخفيف من حجم الأضرار قبل وخلال وبعد تساقط الأمطار.

 الاجتماع جرى بحضور رئيس بلدية رفح ورئيس لجنة الطوارئ المركزية د. أحمد الصوفي، وممثلين عن دوائر الصحة والبيئة والمتابعة الميدانية بالبلدية، ولجنة المساءلة المجتمعية، وبلديتي النصر والشوكة، ومصلحة مياه بلديات الساحل، وشركة توزيع الكهرباء، والدفاع المدني، وشرطة البلديات، ووكالة الغوث "الأونروا"، ومديريات: الاقتصاد الوطني، التنمية الاجتماعية، الزراعة، التربية والتعليم، والصحة، ومستشفى أبو يوسف النجار، ووزارة الأشغال، وشركة الاتصالات الفلسطينية، والهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي كلمته أشاد د. الصوفي بجهود اللجنة في احتواء شدة المنخفض، وقدرتها على التعامل مع التحديات والتخفيف من الأضرار، مؤكدًا أهمية لجنة الطوارئ؛ لدورها في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وإزالة أية أخطار؛ رغم قلة الإمكانات، ورغم الظروف القاهرة التي تمر بها، مشيرًا إلى أن الهدف من الاجتماع هو الاستفادة من الدروس وتعرّف التحديات التي واجهت كل مؤسسة من المؤسسات الشريكة في اللجنة، وبالتالي معالجة النقاط كافة، ومحاولة تفاديها خلال المنخفضات المتوقعة القادمة، مشددًا على ضرورة الالتزام بخطة الطوارئ لتفادي وقوع أي حوادث أو أضرار.

وتم خلال اللقاء الاستماع إلى أعضاء اللجنة لتوضيح حجم العمل وأداء فرق الطوارئ خلال أيام المنخفض والصعوبات التي واجهتها ميدانياً، من أجل استخلاص العبر خلال الفترة القادمة، حيث استعرضت كل مؤسسة الأعمال التي قامت بها، والتحديات التي واجهتها، والاحتياجات خلال المرحلة القادمة، وأبدى الجميع حرصهم على التعاون لتحقيق الهدف من تشكيل اللجنة، الذي كان واضحًا من خلال التنسيق العالي والجهود الكبيرة التي بذلت خلال المنخفض الأخير، والتي هي انعكاس للإجراءات الاحترازية التي جرى الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول قبل موسم الشتاء.

وبينت اللجنة أنها تستقبل جميع استغاثات المواطنين من خلال أرقام الطوارئ للبلدية ومصلحة مياه بلديات الساحل والدفاع المدني والشرطة، وتقوم بتحويلها إلى الفرق العاملة في الميدان من أجل تأمين الخدمات السريعة وفق الإمكانيات المتوفرة.

أخبار ذات صلة

وزير الزراعة يتفقد معصرة سلواد الحديثة

وزير الزراعة يتفقد معصرة سلواد الحديثة

اشتية: نطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

اشتية: نطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

&#34;الخارجية&#34; تطالب الدول بالإعلان عن الاستيطان كمنظومة إرهابية

"الخارجية" تطالب الدول بالإعلان عن الاستيطان كمنظومة إرهابية

الجهاد الإسلامي تدين بشدة قرار أستراليا تصنيف (حزب الله) &#34;منظمة إرهابية&#34;

الجهاد الإسلامي تدين بشدة قرار أستراليا تصنيف (حزب الله) "منظمة إرهابية"

السنوار يلتقي بالسفير العمادي.. وهذا ما تم نقاشه

السنوار يلتقي بالسفير العمادي.. وهذا ما تم نقاشه

تفاصيل لقاء السفير العمادي ومدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

تفاصيل لقاء السفير العمادي ومدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

بلدية الاحتلال تصادق على بناء حي استيطاني جديد شمال القدس المحتلة

بلدية الاحتلال تصادق على بناء حي استيطاني جديد شمال القدس المحتلة

طاهر النونو: هنية أصدر توجيهاته بالتحرك الفوري لمواجهة القرار البريطاني

طاهر النونو: هنية أصدر توجيهاته بالتحرك الفوري لمواجهة القرار البريطاني

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بلدية رفح تعقد اجتماعاً تقييميًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية

بلدية رفح تعقد اجتماعاً تقييميًا للجنة طوارئ الشتاء المركزية

تفاصيل لقاء السفير العمادي ومدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

تفاصيل لقاء السفير العمادي ومدير شؤون (أونروا) في قطاع غزة

&#34;الاقتصاد&#34; ترحب بقرار الحكومة البلجيكية بوسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية

"الاقتصاد" ترحب بقرار الحكومة البلجيكية بوسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية

العسيلي يدعو أعضاء &#34;الكومسيك&#34; دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي يدعو أعضاء "الكومسيك" دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج المقدمة من الموظفين

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج المقدمة من الموظفين

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

رضوان يعلق على زيارة غانتس للمغرب.. ماذا قال؟

رضوان يعلق على زيارة غانتس للمغرب.. ماذا قال؟

منوعات

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

حمو بيكا يعلق:&#34; انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا يعلق:" انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

عربي

استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة

البرهان يعلن عزمه ترك الجيش واعتزال السياسة

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية