طاهر النونو: هنية أصدر توجيهاته بالتحرك الفوري لمواجهة القرار البريطاني

رام الله - دنيا الوطنأكد طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، أن هنية أعطى توجيهاته للمكاتب المتخصصة بالتحرك الفوري لمواجهة القرار البريطاني بوضع الحركة على لائحة الإرهاب.وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، قد أكدت أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس، بأكملها في المملكة المتحدة.وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء عربية، إن "لدى حماس قدرات كبيرة بما في ذلك الوصول إلى أسلحة متطورة ومرافق تدريب الإرهابيين"، وفق زعمها، مشيرة إلى أن "قرار حظر حماس يتماشى مع سياسات شركائنا الأميركيين والأوروبيين".