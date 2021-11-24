الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل





ووصل سعر صرف الدولار مساء اليوم الأربعاء، 3.16 شيكلاً، في حين كان صباح اليوم 3.13 شيكلاً.



يأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان البيت الأبيض، عن تنسيق الولايات المتحدة مع كبار المستهلكين للنفط للإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط لديها، ضمن خطوة لتهدئة أسعار الطاقة التي ترى الولايات المتحدة أنها تقود معدلات التضخم المرتفعة في الأشهر الأخيرة.



رام الله - دنيا الوطنواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الشيكل الإسرائيلي، مستمراً بالصعود منذ مساء أمس الثلاثاء.