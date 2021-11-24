المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج المقدمة من الموظفين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، عن صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج التي تقدم بها الموظفين عبر التسجيل الالكتروني، منذ تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2020، حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2020.وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء استكمالا لجهود تصفير قوائم الانتظار للصرف من مستحقات الموظفين.وأكدت الوزارة، أنه تم اعتماد الطلبات الخاصة بحالات الزواج للموظفين، من قبل اللجنة المختصة، ووفقا للمعايير المعمول بها، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف بلغ 444 مستفيداً، بمبلغ إجمالي 1.321.600 شيكل.وأوضحت الوزارة، أن عملية الصرف ستبدأ غداً الخميس، عبر كافة فروع بنك البريد والانتاج والوطني، وفق الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا).وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة.