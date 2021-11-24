شؤون فلسطينية

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج المقدمة من الموظفين

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج المقدمة من الموظفين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، عن صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج التي تقدم بها الموظفين عبر التسجيل الالكتروني، منذ تاريخ 1 كانون الثاني/ يناير 2020، حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2020.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن ذلك جاء استكمالا لجهود تصفير قوائم الانتظار للصرف من مستحقات الموظفين.

وأكدت الوزارة، أنه تم اعتماد الطلبات الخاصة بحالات الزواج للموظفين، من قبل اللجنة المختصة، ووفقا للمعايير المعمول بها، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف بلغ 444 مستفيداً، بمبلغ إجمالي 1.321.600 شيكل.

وأوضحت الوزارة، أن عملية الصرف ستبدأ غداً الخميس، عبر كافة فروع بنك البريد والانتاج والوطني، وفق الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا).

وأكدت الوزارة أنها ستواصل مساعيها للتخفيف عن الموظفين، وسيتم العمل على جدولة الكشوفات الإلكترونية المتبقية وصرفها وفق الإمكانيات المالية المتاحة.

أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34; ترحب بقرار الحكومة البلجيكية بوسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية

"الاقتصاد" ترحب بقرار الحكومة البلجيكية بوسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

سلطة الأراضي بغزة تصدر توضيحاً حول التعديات على إحدى الأراضي الحكومية بخانيونس

سلطة الأراضي بغزة تصدر توضيحاً حول التعديات على إحدى الأراضي الحكومية بخانيونس

العسيلي يدعو أعضاء &#34;الكومسيك&#34; دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي يدعو أعضاء "الكومسيك" دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

غزة: &#34;الغرفة التجارية&#34; تبحث آلية دعم وتطوير قطاع الدواجن والأعلاف

غزة: "الغرفة التجارية" تبحث آلية دعم وتطوير قطاع الدواجن والأعلاف

رضوان يعلق على زيارة غانتس للمغرب.. ماذا قال؟

رضوان يعلق على زيارة غانتس للمغرب.. ماذا قال؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسيلي يدعو أعضاء &#34;الكومسيك&#34; دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي يدعو أعضاء "الكومسيك" دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

بلدية الخليل تطلع وفداً كورياً على معاناة المواطنين جراء الاحتلال ومستوطنيه

بلدية الخليل تطلع وفداً كورياً على معاناة المواطنين جراء الاحتلال ومستوطنيه

إحداها خطيرة.. ثلاث إصابات باعتداء للمستوطنين على مركبات مواطنين برام الله

إحداها خطيرة.. ثلاث إصابات باعتداء للمستوطنين على مركبات مواطنين برام الله

الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

منظمة التحرير: مسيرة يوم العاشر من الشهر المقبل رفضا لقرار تصنيف مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

منظمة التحرير: مسيرة يوم العاشر من الشهر المقبل رفضا لقرار تصنيف مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

منوعات

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

حمو بيكا يعلق:&#34; انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا يعلق:" انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

عربي

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

السودان: حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية

السودان: حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية

شاهد: مظاهرات في الجامعات الأردنية رفضاً لاتفاق (النوايا) بين الأردن وإسرائيل

شاهد: مظاهرات في الجامعات الأردنية رفضاً لاتفاق (النوايا) بين الأردن وإسرائيل

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك