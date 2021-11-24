شؤون فلسطينية

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجموعة العمل القطاعية العاملة في قطاع المياه بحضور الممولين الدوليين، ومنظمات الأمم المتحدة، والوزارات الأعضاء في المجموعة، وشركاء من المجتمع المدني.

وأكد غنيم على الأولويات التي ستعمل عليها سلطة المياه خلال الأعوام الأربعة المقبلة، والتي تتضمن قضية المياه العادمة العابرة للحدود، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للحد من الخصومات أحادية الجانب التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي من خلال بناء أنظمة صرف صحي وأنظمة إعادة استخدام المياه المعالجة ضمن منظومة شاملة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وتحدث غنيم عن الاولوية الثانية وهي التزود بكميات مياه إضافية من خلال نقاط الربط وإنشاء أنظمة جديدة للتزود بالمياه المشتراة من اسرائيل لسد العجز القائم، لتصل مجموع الكميات الحالية إلى ما معدله 180 مليون متر مكعب للضفة وغزة، من خلال إعطاء أولوية لـ11 نقطة تزود رئيسية بالجملة في الضفة، وفي مقدمتها نقطة الربط في السموع بسبب الحاجة الشديدة للمياه.

أما الأولوية الثالثة فهي مرتبطة بزيادة استخراج المياه من الأحواض الجوفية، وأهمية زيادة الكميات المستخرجة للفلسطينيين منها. والاولوية الرابعة هي إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشار غنيم إلى أن التقارير الدولية قدرت حجم خسائر قطاع المياه والصرف الصحي جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة بما يقارب 30 مليون دولار، منها 16 مليون دولار أضرار مباشرة، تم توفير 10 ملايين منها.

وأطلع غنيم المجتمعين على ما تم إنجازه على صعيد البنية التحتية، مثل مشروع تأهيل النظام المائي لقرى سبسطية وقبلان، ومشروع إدارة المياه العادمة بمكوناته المختلفة في الخليل، ومشروع كميات المياه الاضافية (نقاط الربط) في رام الله والذي من المتوقع البدء بإجراءات طرح العطاء مع نهاية العام الحالي، الى جانب المشاريع المنفذة في غزة كمشروع تحسين إمدادات المياه الإضافية لمحافظة خان يونس والوسطى، ومشروعي إنشاء الخط الناقل الجنوبي ومحطة الضخ المركزية ومحطة ضخ فرعية بالإضافة إلى أربعة خزانات، والعمل على تنفيذ مشروع تطوير الأمن المائي- برنامج غزة المركزي لتحلية المياه والأعمال المصاحبة له.

وشدد غنيم على الدور الهام للدول المانحة والشركاء في تفعيل بند الاستجابة العاجلة لحالات الطوارئ، والضغط على اسرائيل لتسهيل دخول الأفراد والمواد اللازمة لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، وللموافقة على موقع التخلص من الربو من منطقة الخليل في منطقة "ج"، واستحداث برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الضفة الغربية، وكذلك الضغط لوضع آلية واضحة لمعالجة مياه الصرف الصحي العابرة للحدود توضح الكميات والاسعار، واعطاء الجانب الفلسطيني الحق في مراجعتها والتعديل عليها.

وتم خلال اللقاء التطرق الى المعيقات الإسرائيلية في قطاع المياه والصرف الصحي، ومستجدات برنامج إصلاح قطاع المياه، والخطوات الهادفة الى إنشاء مؤسسات قادرة ومستدامة ضمن إطار قانوني للقيام بمسؤولياتها على أكمل وجه من خلال ما تم تطويره من استراتيجيات وسياسات وبرامج المياه والصرف الصحي وتصميم المشاريع وتنفيذها.

من جانبهم، أكد ممثلو الدول المانحة على أهمية التطور الذي شهده قطاع المياه رغم التحديات التي شهدها خلال الفترة الماضية.

أخبار ذات صلة

&#34;الاقتصاد&#34; ترحب بقرار الحكومة البلجيكية بوسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية

"الاقتصاد" ترحب بقرار الحكومة البلجيكية بوسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

الدولار يواصل ارتفاعه أمام الشيكل

سلطة الأراضي بغزة تصدر توضيحاً حول التعديات على إحدى الأراضي الحكومية بخانيونس

سلطة الأراضي بغزة تصدر توضيحاً حول التعديات على إحدى الأراضي الحكومية بخانيونس

العسيلي يدعو أعضاء &#34;الكومسيك&#34; دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي يدعو أعضاء "الكومسيك" دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج المقدمة من الموظفين

المالية بغزة تعلن موعد وآلية صرف الطلبات الخاصة بحالات الزواج المقدمة من الموظفين

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

غزة: &#34;الغرفة التجارية&#34; تبحث آلية دعم وتطوير قطاع الدواجن والأعلاف

غزة: "الغرفة التجارية" تبحث آلية دعم وتطوير قطاع الدواجن والأعلاف

رضوان يعلق على زيارة غانتس للمغرب.. ماذا قال؟

رضوان يعلق على زيارة غانتس للمغرب.. ماذا قال؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العسيلي يدعو أعضاء &#34;الكومسيك&#34; دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي يدعو أعضاء "الكومسيك" دعم الخزينة الفلسطينية والإيفاء بالتزاماتها بدعم الاقتصاد الفلسطيني

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

غنيم: لدينا أولويات استراتيجية نسعى لتنفيذها خلال الأعوام الأربعة المقبلة

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

بلدية الخليل تطلع وفداً كورياً على معاناة المواطنين جراء الاحتلال ومستوطنيه

بلدية الخليل تطلع وفداً كورياً على معاناة المواطنين جراء الاحتلال ومستوطنيه

إحداها خطيرة.. ثلاث إصابات باعتداء للمستوطنين على مركبات مواطنين برام الله

إحداها خطيرة.. ثلاث إصابات باعتداء للمستوطنين على مركبات مواطنين برام الله

الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

منظمة التحرير: مسيرة يوم العاشر من الشهر المقبل رفضا لقرار تصنيف مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

منظمة التحرير: مسيرة يوم العاشر من الشهر المقبل رفضا لقرار تصنيف مؤسسات فلسطينية بالإرهابية

اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

منوعات

حمو بيكا:&#34; لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا:" لا للتنمر.. وانتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

حمو بيكا يعلق:&#34; انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا&#34;

حمو بيكا يعلق:" انتو لي بتعاملونا كحشرات في بلدنا"

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

عربي

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

السودان: حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية

السودان: حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية

شاهد: مظاهرات في الجامعات الأردنية رفضاً لاتفاق (النوايا) بين الأردن وإسرائيل

شاهد: مظاهرات في الجامعات الأردنية رفضاً لاتفاق (النوايا) بين الأردن وإسرائيل

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك