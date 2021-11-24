شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية

وزير الاقتصاد يبحث مع نائب الرئيس التركي والشركة التركية المطورة إنجاز منطقة جنين الصناعية
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الأربعاء،
الجانب التركي الإسراع في تطوير منطقة جنين الصناعية، بحيث تكون حاضنة لجذب الاستثمارات التركية والفلسطينية والبدء بإنشاء المصانع في منتصف العام القادم.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب رئيس الجمهورية فؤاد اوكتاي على هامش اجتماع الدورة الـ37 للدول الأعضاء في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره الكبير للقيادة التركية رئاسة وحكومة وشعباً على اعتماد الرئيس التركي المنطقة الصناعية الحرة في جنين كأول منطقة صناعية تتبناها الحكومة التركية خارج حدودها السيادية تبعاً لمرسوم رئاسي صدر في آذار 2021.

وبحث الوزير والوفد المرافق مع رئيس مجلس إدارة الشركة التركية المطورة لمنطقة جنين الصناعية (توببيس) احمد اوغلو اخر سير العمل في المنطقة الصناعية والنتائج المحققة وفق المخطط الزمني المتبع، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في
الإعلان عن عطاء تطوير البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية.

بدوره أكد الجانب التركي التزامه وجاهزيته من ناحية فنية لإنجاز الترتيبات المطلوبة تبعاً للمخطط المعمول به لإنجاز المنطقة الصناعية في اسرع وقت ممكن.

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