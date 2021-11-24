(الجزيرة): استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا







رام الله - دنيا الوطننقلت قناة الجزيرة الفضائية، عن مصادر، لم تسمها، مساء اليوم الأربعاء، بأنه تم استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.من جانبها، أكدت مصادر إعلامية، بأن بان النائب العام الليبي رفض منح فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، معتبرة أن في ذلك نية لاستبعاده من الانتخابات، بحسب ما نشرته قناة الخضراء الليبية على صفحتها في موقع (تويتر).وأفادت المصادر الإعلامية ذاتها، أن "النائب العام رفض منح فريق الدفاع عن القذافي، إفادة قبول المحكمة العليا للنقض في حكم الإعدام ضده، كما رفض منح إفادة بإلغاء قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وإعادة المحاكمة، نتيجة ما شابها من فساد وعوار".وبحسب القناة الليبية، اعتبر مراقبون للمشهد الليبي، أن تلك الخطوة من شأنها، إثبات وجود تدخل القضاء في السياسة، كما تكشف عن وجود نية لاستبعاد سيف الإسلام من سباق الانتخابات الرئاسية"، المقرر إجراءها يوم 24 ديسمبر المقبل.