المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن بلاده والمغرب وقعتا مذكرة تفاهم دفاعية في الرباط اليوم الأربعاء، الأمر الذي يمهد الطريق للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بينهما بعد أن رفع البلدان مستوى علاقاتهما الدبلوماسية في العام الماضي.وتم توقيع المذكرة أثناء زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للمغرب، ومن المقرر أن يعقد غانتس محادثات مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني ومسؤولين آخرين.وقال غانتس للصحفيين وهو يستعد للسفر للرباط أمس الثلاثاء إنه يبدأ "أول زيارة رسمية" من وزير دفاع إسرائيلي للمغرب بما يشير ضمنيا إلى أن العلاقات التي لم تكن علنية من قبل تعود لعقود مضت، وفقا لـ (رويترز).وقال مصدر اطلع على مذكرة التفاهم اليوم الأربعاء إنها لا تتضمن اتفاقات دفاعية محددة لكنها تقدم إطار عمل قانونيا وتنظيميا لعقد مثل تلك الاتفاقات في المستقبل.