الرئيس الروسي يعلن تلقيه لقاحاً ضد (كورونا) عن طريق الأنف





كما أعرب بوتين خلال اللقاء ذاته، عن استعداده للتطوع لاختبار لقاح روسي جديد عليه يعطى عن طريق الأنف.







رام الله - دنيا الوطنأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه تلقى لقاحا ضد فيروس (كورونا) عن طريق الأنف.وأضاف بوتين خلال اجتماع عقده مع أعضاء الحكومة عبر نظام الفيديو (كونفرانس): "أنه لم يشعر بأي أعراض سلبية بعد تلقيه اللقاح"، وفق (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي خلال لقاء مع أحد قادة مركز (غاماليا) العلمي الطبي، عن تلقيه الجرعة المعززة للقاح (سبوتنيك لايت)، وهي النسخة الأحادية المخففة من (سبوتنيك V).