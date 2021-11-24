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ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية

ولي عهد أبوظبي يصل إلى تركيا في زيارة رسمية
لحظة وصول ولي عهد أبو ظبي لأنقرة
رام الله - دنيا الوطن
وصل محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي إلى العاصمة التركية أنقرة، في إطار زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان في استقبال ولي عهد أبو ظبي في مطار (أسن بوغا) بأنقرة، اليوم الأربعاء، محمد موش وزير التجارة التركي، ومسؤولين آخرين، بحسب وكالة (الأناضول).

ووفق بيان نشرته دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فإن المحادثات بين الطرفين ستتناول العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين البلدين، كما سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الحالية.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن آل نهيان سيجري زيارة رسمية إلى تركيا، الأربعاء، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وفي 31 أب/ أغسطس الماضي، بحث الرئيس التركي مع ولي عهد أبو ظبي في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

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