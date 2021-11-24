رضوان يعلق على زيارة غانتس للمغرب.. ماذا قال؟





ووجه رضوان في تصريح له، وصل "دنيا الوطن"، التحية الى الشعب المغربي والأحزاب الوطنية الرافضة لهذه الزيارة، مشددا على ضرورة ملاحقة غانتس وتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.



ودعا القيادي في حركة حماس، الأنظمة المطبعة مع الاحتلال الإسرائيلي إلى قطع علاقاتها معه، ووقف مسلسل التطبيع الذي يمثل طعنة غادرة لشعبنا الفلسطيني ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل خطراً على القضية والأمة ومقدساتها.



وقال: "إن التطبيع مهما كانت درجته لن يمنح الشرعية للاحتلال الذي سيبقى العدو الأوحد لأمتنا ولن يفلح هذا المسار المخزي في تزييف وعي شعوبنا العربية والإسلامية تجاه العدو الصهيوني ، وستبقى فلسطين وعاصمتها الأبدية القدس هي القضية المركزية لأمتنا العربية والإسلامية".

رام الله - دنيا الوطندان الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، زيارة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، الى المغرب، داعيا الشعب المغربي وقواه الحية الى رفض هذه الزيارة والتنديد بها.