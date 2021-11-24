الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



ونوهت إلى ضروروة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.



وأشارت إلى ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية بغزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 25 تشرين الثاني/ نوفمبر.وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون المتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة والسابعة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2021/39)، وجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/10).