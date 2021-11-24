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السودان: حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية

السودان: حمدوك يوجه بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات في كافة الوحدات الحكومية
عبد الله حمدوك، رئيس الوزاراء السوداني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر عبد الله حمدوك، رئيس الوزاراء السوداني، ، اليوم الأربعاء، توجيهاً بالإيقاف الفوري لكل الإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية، وإخضاع تلك التي تمت خلال الفترة الماضية للتقييم والمراجعة.

وحسب بيان صدر عن مجلس الوزراء السوداني، فإن "رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك أصدر توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكافة الوحدات الحكومية علي المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر".

وأضاف البيان، أن حمدوك "وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السودانية. 

وأمس الثلاثاء، أعلن عبد الله حمدوك، فتح تحقيق في الانتهاكات التي تمت بحق المتظاهرين منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتي قتل خلالها 41 شخصاً.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، اتفاقاً سياسياً جديداً، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.

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