دولي

حكومة الاحتلال تعلق على قرار أستراليا إدراج "حزب الله" منظمة إرهابية

حكومة الاحتلال تعلق على قرار أستراليا إدراج "حزب الله" منظمة إرهابية
رام الله - دنيا الوطن
أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار الحكومة الأسترالية بتصنيف "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".

ووفق قناة (كان) فقد قال بينيت: "أشكر الحكومة الأسترالية وصديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على نية إعلان "حزب الله" "منظمة إرهابية".

وأضاف أن "حزب الله هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان مسؤولة عن هجمات لا حصر لها في إسرائيل وحول العالم".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "معا سنواصل حربنا ضد الإرهاب".

من جهته  قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في تغريدة عبر حسابه على تويتر" أشكر حكومة أستراليا على قرارها اعتبار حزب الله بجميع أذرعه منظمة إرهابية - أستراليا صديق مقرب لإسرائيل في الحرب ضد الإرهاب العالمي، وأدعو الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الضغط على حزب الله وتجريم أنشطته والاعتراف به كمنظمة إرهابية.

أخبار ذات صلة

أردوغان: علينا أن نقول كفى للمستوطنات والهدم والتهجير في الضفة

أردوغان: علينا أن نقول كفى للمستوطنات والهدم والتهجير في الضفة

البرلمان السويدي يصادق على تعيين أول امرأة لرئاسة الوزراء

البرلمان السويدي يصادق على تعيين أول امرأة لرئاسة الوزراء

تلبية لدعوة بايدن.. الصين تعلن استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي

تلبية لدعوة بايدن.. الصين تعلن استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي

ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (جمال الكون) تضامناً مع فلسطين

ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (جمال الكون) تضامناً مع فلسطين

نيوزيلندا: فتح الحدود أمام النازحين والسياح اعتباراً من يناير

نيوزيلندا: فتح الحدود أمام النازحين والسياح اعتباراً من يناير

الرئيس الإسرائيلي لجونسون: قد يتخذ حلفاؤنا موقفًا متشددًا ضد إيران

الرئيس الإسرائيلي لجونسون: قد يتخذ حلفاؤنا موقفًا متشددًا ضد إيران

قوات الاحتلال تهدم بؤرتين استيطانيتين غربي رام الله

قوات الاحتلال تهدم بؤرتين استيطانيتين غربي رام الله

مسؤول إسرائيلي: غانتس سيناقش الملف النووي الإيراني مع المغرب

مسؤول إسرائيلي: غانتس سيناقش الملف النووي الإيراني مع المغرب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار

الاحتلال يعتزم الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس

الاحتلال يعتزم الإعلان عن خطة استيطانية جديدة في القدس

الاحتلال يغلق طريقًا فرعية بالمكعبات الاسمنتية غرب الخليل

الاحتلال يغلق طريقًا فرعية بالمكعبات الاسمنتية غرب الخليل

الصحة الفلسطينية تطلق مشروع تعزيز الخدمات التخصصية لأمراض الدم النادرة

الصحة الفلسطينية تطلق مشروع تعزيز الخدمات التخصصية لأمراض الدم النادرة

العسيلي يطالب أعضاء (كومسيك) بالإيفاء بالتزاماتهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني

العسيلي يطالب أعضاء (كومسيك) بالإيفاء بالتزاماتهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني

الاحتلال يحكم على فتى مقدسي بالسجن 10 سنوات وغرامة 170 ألف شيكل

الاحتلال يحكم على فتى مقدسي بالسجن 10 سنوات وغرامة 170 ألف شيكل

الاحتلال يؤجل جلسة الاستئناف للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام

الاحتلال يؤجل جلسة الاستئناف للأسير أبو هواش المضرب عن الطعام

بلدية خانيونس: أنجزنا مشكلة غرق عدة مناطق تجاوز عمرها (70) عاماً

بلدية خانيونس: أنجزنا مشكلة غرق عدة مناطق تجاوز عمرها (70) عاماً

منوعات

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

انتحار يوتيوبر عراقي شنقاً بعد زواج حبيبته

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أصالة نصري تقع في موقف محرج بعد التغزل بابن حمادة هلال

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

شاهد: أحمد سلامة يوضح حقيقة إجراء ابنته سارة سلامة لعملية تجميل

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

نقابة الموسيقيين تصدر قرارات قاسية بحق المغني حسن أبو الروس.. والأخير يرد

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

بحركاتها الغريبة.. ابنة عمر دياب تثير غضب جمهورها خلال جلسة تصوير

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

نيللي كريم تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا بعد هذا الطلب

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نسرين طافش ترقص مع هذا الرجل باحترافية

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

شاهد: نوال الزغبي تثير الجدل بعد تقبيلها لهذا الفنان

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

هاني شاكر يقرر إيقاف محمد رمضان عن الغناء ويحوله للتحقيق

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

ردة فعلها جنونية.. تامر حسني ينتحل شخصية مصوّر لمفاجأة عروس

عربي

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك

العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك

لحظات تحبس الأنفاس.. انهيار عقار في الإسكندرية بمصر ونجاة المارة

لحظات تحبس الأنفاس.. انهيار عقار في الإسكندرية بمصر ونجاة المارة

وزير الخارجية الإماراتي يقود اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية بـ&#34; إكسبو دبي&#34;

وزير الخارجية الإماراتي يقود اجتماع مجلس التعليم والموارد البشرية بـ" إكسبو دبي"

أستراليا تصنّف &#34;حزب الله&#34; بجناحيه العسكري والسياسي منظمة &#34;إرهابية&#34;

أستراليا تصنّف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي منظمة "إرهابية"