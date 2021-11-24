حكومة الاحتلال تعلق على قرار أستراليا إدراج "حزب الله" منظمة إرهابية

رام الله - دنيا الوطنأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على قرار الحكومة الأسترالية بتصنيف "حزب الله" اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري "منظمة إرهابية".ووفق قناة (كان) فقد قال بينيت: "أشكر الحكومة الأسترالية وصديقي، رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، على نية إعلان "حزب الله" "منظمة إرهابية".وأضاف أن "حزب الله هو منظمة إرهابية مدعومة من إيران في لبنان مسؤولة عن هجمات لا حصر لها في إسرائيل وحول العالم".وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي: "معا سنواصل حربنا ضد الإرهاب".من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في تغريدة عبر حسابه على تويتر" أشكر حكومة أستراليا على قرارها اعتبار حزب الله بجميع أذرعه منظمة إرهابية - أستراليا صديق مقرب لإسرائيل في الحرب ضد الإرهاب العالمي، وأدعو الدول الأخرى والاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الضغط على حزب الله وتجريم أنشطته والاعتراف به كمنظمة إرهابية.