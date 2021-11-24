اشتية يستقبل المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن الجدار





رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، المدير التنفيذي لمكتب سجل الأمم المتحدة للأضرار الناتجة عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة (UNRoD) ليونيد فرولوف.وشدد رئيس الوزراء على أهمية عمل السجل بما يساهم في حفظ حقوق الشعب الفلسطيني من الاضرار التي لحقت بهم نتيجة تشييد جدار الفصل في الضفة الغربية، مشيرا الى أهمية تركيز عمل السجل على القدس في هذا الوقت الحرج وما تواجهه من مخططات عزلها عن محيطها.وثمن اشتية عمل طواقم المكتب معربا عن تقديم كافة التسهيلات لعملهم في الأراضي الفلسطينية.