أردوغان: علينا أن نقول كفى للمستوطنات والهدم والتهجير في الضفة

رام الله - دنيا الوطندعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، البلدان الإسلامية إلى الوقوف ضد سياسة بناء المستوطنات الإسرائيلية والهدم والتهجير ومصادرة الممتلكات في الضفة الغربية.ووفق وكالة (الأناضول) فقد جاء ذلك في رسالة مسجلة الأربعاء، خاطب عبرها المشاركين في الاجتماع الوزاري الـ37 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.وقال أردوغان: "عازمون على الدفاع عن قضيتنا الفلسطينية حتى النهاية، وعلينا بصفتنا دولًا أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الامتناع عن أي عمل من شأنه إضعاف هذه القضية".