الصحة الفلسطينية تطلق مشروع تعزيز الخدمات التخصصية لأمراض الدم النادرة

أسامة النجار،











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع تعزيز الخدمات التخصصية للإدارة السريرية لأمراض الدم النادرة في فلسطين.وقالمدير عام المهن الطبية المساندة: "إن المرحلة الأولى تشمل تدريب كوادر متخصصة في تشخيص وعلاج أمراض الدم النادرة في فلسطين، وعلى رأسها أمراض نزف الدم (الهيموفيليا والثلاسيميا)، فيما يشمل التدريب أطباء من مختلف التخصصات، وفنيي المختبرات، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والتمريض، وأخصائيي علم الدم" وفق (وفا).وأوضح أن المشروع ممول من المعهد الوطني الإيطالي للصحة العامة، وبنك الدم الوطني في إيطاليا، إضافة إلى ست مؤسسات في إيطاليا ساهمت هي الأخرى في دعم المشروع، ومدته 36 شهرا بقيمة مليون و800 ألف يورو مخصصة للتدريب وبناء القدرات، و10 ملايين و551 ألف يورو لشراء أدوية لأمراض الدم.