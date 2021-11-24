البرلمان السويدي يصادق على تعيين أول امرأة لرئاسة الوزراء

رام الله - دنيا الوطنصادق البرلمان السويدي، اليوم الأربعاء، على تعيين ماغدالينا أندرسون، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، رئيسة للوزراء، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد.وأعلن ستيفان لوفين، رئيس الوزراء السويدي مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استقالته من منصبه بعد سبع سنوات في السلطة، من منصبي زعيم الاشتراكيين الديمقراطيين ورئيس الوزراء، واصفاً السنوات السبع التي قضاها في منصبه بأنها كانت "رائعة".وعلى إثر استقالة لوفين، انتخبت وزيرة المال السويدية ماغدالينا أندرسون البالغة من العمر (54 عاماً) رئيسة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، برفع الأيدي في مؤتمر الحزب في غونتنبرغ.