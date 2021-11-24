شاهد: مظاهرات في الجامعات الأردنية رفضاً لاتفاق (النوايا) بين الأردن وإسرائيل





ورفضت الوقفات الاحتجاجية لطلبة الأردنيين، بتأكيد وزارة المياه الأردنية، توقيعها (إعلان نوايا) للدخول في عملية تفاوضية حول مشروع توفر من خلاله عمّان الطاقة للاحتلال، مقابل أن يوفر الأخير لها المياه.





فيما طالب الطلبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة، وجميع الاتفاقات الموقعة بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي، منددين بجميع محاولات وإجراءات التطبيع مع الاحتلال.





يشار إلى أن الأردن والإمارات وإسرائيل وقعوا الاثنين الماضي، (إعلان نوايا) للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.





بدورها، قالت الوزارة الأردنية في بيان لها : "إنه من الممكن أن يحصل الأردن من خلال إعلان النوايا على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً".





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رفض طلبة الجامعات الأردنية لاتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.















رام الله - دنيا الوطنأعرب طلبة أردنيون في الجامعة الأردنية، أمس الثلاثاء، عن رفضهم لاتفاقيات التطبيع، التي عقدتها حكومة بلادهم مع الاحتلال الإسرائيلي.