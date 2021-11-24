تلبية لدعوة بايدن.. الصين تعلن استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي



ولم يذكر المتحدث الصيني الولايات المتحدة أو الدول المشاركة الأخرى، واكتفى بالقول إنه لاحظ "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كبرى الدول المستهلكة للحفاظ على استقرار السوق، وأن الصين على اتصال وثيق مع مختلف المعنيين بما في ذلك مستهلكي النفط ومنتجيه".



وتأتي تصريحاته في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن الثلاثاء عن "مبادرة كبرى" لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل ستسحبها من احتياطاياتها النفطية الاستراتيجية، وهي أكبر كمية تُسحب على الإطلاق.



وقالت الولايات المتحدة أيضًا إن الصين تنضم إلى هذه المبادرة مثل الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.





وقال تجاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن "الصين، ونظرًا إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق".ولم يحدد تجاو متى ستتم عمليات السحب هذه أو كمية النفط التي تخطط بكين لضخها في السوق، بحسب ما جاء على موقع (فرانس 24).