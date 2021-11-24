بلدية خانيونس: أنجزنا مشكلة غرق عدة مناطق تجاوز عمرها (70) عاماً

رام الله - دنيا الوطنأفاد علاء البطة رئيس بلدية خانيونس بأن البلديات كلها تترنح وإيراداتها تنحصر في أربع موارد أولها الفاتورة الشهرية التي يصل تحصيلها لــ 40%، وثانيها الترخيص الذي يوفر جزء من الميزانية.وقال البطة في حديثه لإذاعة (صوت الأقصى): "نزف بشرى انتهاء مشكلة غرق منطقة الوافي والأخرس والعقاد التي تجاوز عمرها 70 عاماً وأنجزنا المرحلة الأخيرة بقيمة 2 مليون دولار".وأضاف: "البلديات تقدم حوالي (35) خدمة أولها المياه والصرف الصحي، وأكثر من نصف المواطنين لا يدفعون الفاتورة الشهرية التي تمثل ثلث التكلفة الفعلية للخدمة".وأوضح أنهم يدركون الوضع الصعب للمواطنين، مناشداً كل من هو قادر على دفع الفاتورة لسدادها لأنها حق وهي ديون في ذممهم، مؤكداً على أنهم يحاولون حل هذا الأمر بالحوار والتفاهم مع المواطنين.وأكد على أنه تمت الموافقة من الوكالة على تأهيل شارع البحر بقيمة مليون دولار وهذا يمثل انجازاً مهماً، وبالتوازي نعمل على تأهيل عدة شوارع في المدينة، تم توزيعها على كل أحياء خانيونس.