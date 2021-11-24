دولي

ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (جمال الكون) تضامناً مع فلسطين

ملكة جمال اليونان تنسحب من مسابقة (جمال الكون) تضامناً مع فلسطين
ملكة جمال اليونان
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت رافائيلا بلاستيرا، ملكة جمال اليونان، انسحابها من مسابقة ملكة (جمال الكون) التي ينظمها الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت رافائيلا بلاستيرا "لا يمكنني الصعود إلى تلك المرحلة، والتصرف كأن لا شيء يحدث، بينما يقاتل الناس من أجل حياتهم هناك"، وذلك بحسب موقع الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

الجدير ذكره، أن الاحتلال الإسرائيلي كان ينظم  في السابق مسابقات مختلفة، كالمهرجانات، والمؤتمرات البحثية والمعارض الفنية، كمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، حيث شهدت هذه المسابقات انسحابات كثيرة لأفراد وفرق كانوا يمثلون أنفسهم.

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