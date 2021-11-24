العاهل السعودي: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك



جاءت كلمة الملك سلمان في افتتاح اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي" في جدة، وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة: "نسعى لتعزيز الوئام بين مختلف الأديان والحضارات وترسيخ القيم الإنسانية".



وأضاف: "تؤكد المملكة على أهمية هذا الاجتماع الاستراتيجي بين العالم الإسلامي وروسيا الاتحادية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتكثيف سُبل الحوار بين أتباع الأديان والحضارات، وزيادة التعاون المشترك في مكافحة التطرف والإرهاب" وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وتابع العاهل السعودي: "تشترك المملكة مع روسيا في عدة مبادئ رئيسية، منها احترام الشرعية الدولية، وتأسيس العلاقات على أساس الاحترام المتبادل، وسيادة واستقلال ووحدة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتتمسك الدولتان بالالتزام بنظام عالمي عادل يسوده القانون الدولي".





وقال الملك سلمان: "إن العلاقات السعودية الروسية وطيدة وتاريخية، فقد تجاوزت عامها الخامس والتسعين، وقد شهدت العلاقات قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، وتوّجت بزيارات عالية المستوى بين البلدين، أسفرت عن التوقيع على العديد من الاتفاقيات المشتركة في جميع المجالات".



وأكد الملك سلمان على أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا، مشدداً على أن انتشار الأوبئة والتغير المناخي قضايا تمس أمن كل دول العالم.





رام الله - دنيا الوطندعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب، وتبني مبادئ التعايش المشترك، مؤكداً أهمية العلاقة بين العالم الإسلامي وروسيا.