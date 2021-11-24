"أوضاعنا مأساوية".. متضررو حرب 2014 يطالبون (أونروا) بصرف تعويضاتهم





وقال النجار: "الوكالة تعدنا في كل مرة، ونحن الآن ندخل السنة السابعة ولم يصرف لنا شيء حتى اللحظة وهناك مماطلة بشكل كبير، طلبوا منا الترميم والتصليح على حسابنا وبعدها سيصرفوا لنا المستحقات ولم يصرف لنا أي دولار، ومن المتضررين من أصبحوا في السجون ومنهم توفي وعليه ديون للناس".





وأوضح النجار في حديث لـ إذاعة (صوت الأقصى) أن إجمالي المتضررين بلغ 55 ألف عائلة، وبحاجة من 70 - 80 مليون دولار، قائلاً: " لا أظن أن الوكالة والمانحين عاجزين عن صرف هذا المبلغ".